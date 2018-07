Cruzeiro vai se preparar para o clássico em Atibaia

O elenco do Cruzeiro, que empatou com o Ceará, por 1 a 1, neste domingo, só se reapresenta ao técnico Vagner Mancini na manhã de terça-feira, às 9h30. Depois de realizarem trabalhos regenerativos, os jogadores celestes embarcam para Atibaia, onde vão ficar até sábado.

No domingo, o clássico contra o Atlético-MG, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela última rodada do Brasileirão, vai decidir a vida do Cruzeiro. O time precisa apenas de uma vitória para se manter na Série A. Mas, basta um empate em Minas e uma vitória do Ceará sobre o Bahia em Pituaçu para que o Cruzeiro jogue a Série B em 2012.

A equipe do técnico Vagner Mancini chega à última rodada com 40 pontos, em 16.º. Logo abaixo estão Ceará, com 39, e Atlético-PR, com 38. O Cruzeiro, que abriu a competição brigando pelo título, é o lanterna do returno: fez apenas 13 pontos em 18 jogos, vencendo só duas vezes.