Cruzeiro vê Samudio se machucar e terá de improvisar na lateral

O Cruzeiro confirmou que o lateral-esquerdo Samudio vai desfalcar o time na sequência do Campeonato Brasileiro após se contundir no último domingo, durante o empate por 3 a 3 com o Fluminense, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube, porém, não revelou por quanto tempo o defensor paraguaio ficará afastado dos gramados.

De acordo com a avaliação realizada pelo departamento médico do Cruzeiro, Samudio sofreu um estiramento no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo. O jogador não precisará ser operado e já iniciou tratamento, mas o certo é que o técnico Marcelo Oliveira terá problemas para escalar a lateral esquerda cruzeirense.

Afinal, Egídio, outra opção do treinador para a posição, ainda se recupera de uma fratura na mão. Assim, a tendência é que Marcelo opte pela improvisação do lateral-direito Ceará na posição, como aconteceu no último domingo, quando Samudio precisou ser substituído.

Além do problema na lateral esquerda, o Cruzeiro também terá o desfalque do zagueiro Dedé, suspenso, na partida contra o Bahia, quinta-feira, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele seja substituído por Léo.