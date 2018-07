Cruzeiro vence Atlético-GO e avança na Copa do Brasil

GOIÂNIA - A goleada por 5 a 0 no jogo de ida dava a impressão de que a segunda partida entre Atlético-GO e Cruzeiro serviria apenas para cumprir tabela na Copa do Brasil. E isso foi confirmado nesta quarta-feira, com a tranquila classificação às oitavas de final do time mineiro, que aproveitou-se da larga vantagem, entrou no gramado do Serra Dourada com uma escalação praticamente reserva e mesmo assim marcou logo no início para garantir a vitória por 1 a 0.

Mesmo com um time misto e sem a necessidade de buscar o resultado, o Cruzeiro precisou de apenas dez minutos para abrir o placar. Depois de uma chance inicial do Atlético-GO o time mineiro marcou após a boa jogada de Ricardo Goulart, que tocou para Anselmo Ramon. O atacante achou Lucca sozinho na área para tocar para o gol.

Daí para frente o Cruzeiro esfriou o ritmo da partida e o Atlético-GO se lançou ao ataque, buscando ao menos conseguir o empate. Somente no primeiro tempo, Fábio fez quatro grandes defesas para impedir a igualdade. Na etapa final, o goleiro cruzeirense continuou sendo o nome da partida, fazendo defesas impressionantes, como aos 36 minutos, quando impediu o gol em duas oportunidades seguidas.

A partir de agora, o Cruzeiro terá na Copa do Brasil a concorrência dos clubes brasileiros que participaram da Libertadores. Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio entram na competição. A exceção é o São Paulo, que será obrigado a defender o título da Copa Sul-Americana e foi substituído pelo Vasco.