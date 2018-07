Cruzeiro vence disputa com Corinthians e anuncia contratação de Dedé

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro venceu a disputa com o Corinthians e anunciou nesta quarta-feira a transferência mais cara da sua história. Depois de uma novela que durou alguns dias, o clube mineiro concluiu a compra do zagueiro Dedé em acerto com o Vasco. Em breve nota publicada no seu site oficial, a equipe celeste diz que as negociações foram finalizadas nesta quarta-feira. O Vasco confirmou a venda.

A transferência é estimada em 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 13 milhões), superando o antigo recorde do Cruzeiro, que era a compra de Sorín, em 2000, por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 9,98 milhões) junto ao River Plate. A diferença é que naquela época o clube tinha como forte investidor o grupo Hicks Muse.

Agora o dinheiro da compra vem da negociação do meia Montillo, vendido ao Santos, no início do ano, por cerca de 6 milhões de euros (por 60% dos direitos econômicos do argentino). O Cruzeiro antes já havia pagado cerca de R$ 7 milhões para contratar Dagoberto e R$ 4 milhões para ter Everton Ribeiro.

Dedé tem 24 anos e deixou o Vasco por conta das dificuldades financeiras vividas pelo clube carioca, que está com salários e direitos de imagem atrasados. A diretoria cruzmaltina queria envolver jogadores na negociação, mas nenhuma das duas partes revelou quais atletas celestes poderão jogar em São Januário.