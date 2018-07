Cruzeiro vence e assume liderança provisória do Mineiro O Cruzeiro venceu o Boa por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Dilzon Melo, em Varginha, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Mineiro. O time chegou aos 24 pontos, mesma pontuação do Atlético-MG, mas está com saldo de gols superior ao do arquirrival, que volta a campo neste domingo para encarar o Uberaba, fora de casa, no complemento da nona rodada da competição.