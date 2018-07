Cruzeiro supera o Ceará e garante classificação às quartas da Copinha

O Cruzeiro sofreu, mas conseguiu carimbar a vaga nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Ceará pelo placar de 2 a 1, em partida realizada neste sábado no estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP). Os gols do triunfo mineiro foram marcados por Thiago Souza e Rick Sena. Franklin diminuiu.

Na próxima fase, o Cruzeiro encara o Sport, um dos clubes com 100% de aproveitamento - os outros dois são Corinthians e Flamengo -, que vem de vitória, de virada, diante do Mirassol por 2 a 1. O Ceará, por sua vez, está eliminado, já que não tem como classificar pelo índice técnico.

O Cruzeiro fez um jogo tranquilo contra o Ceará. Desde o início teve mais posse de bola e controlou o ímpeto do adversário. O gol, porém, só saiu aos 33 minutos. Thiago Souza aproveitou a sobra do goleiro Esaú e empurrou para o fundo das redes. O segundo veio no primeiro minuto da etapa final. Após um chutão despretensioso da equipe mineira, a zaga adversária se atrapalhou e a bola sobrou nos pés de Rick, que mandou para as redes.

O Ceará sentiu o baque e poderia ter tomado mais. O Cruzeiro desperdiçou inúmeras chances e acabou dando espaço para o adversário contra-atacar. Aos 34 minutos, Franklin diminuiu. O clube cearense tentou uma pressão final, mas não conseguiu reverter o resultado e acabou eliminado.

O outro confronto já definido nas quartas de final será entre Corinthians, que bateu o Internacional por 5 a 2, na última sexta-feira, e Ituano, que eliminou o Avaí. Neste domingo, o Palmeiras busca uma vaga contra o América-MG, enquanto que o São Paulo enfrenta o Rondonópolis. Já o Flamengo pega o Bahia.

Confira a quarta fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Sexta-feira

Internacional-RS 2 x 5 Corinthians-SP

Sábado

Avaí-SC 0 x 2 Ituano-SP

Sport-PE 2 x 1 Mirassol-SP

Cruzeiro-MG 2 x 1 Ceará-CE

Domingo

10 horas

Palmeiras-SP x América-MG

15 horas

Bahia-BA x Flamengo-RJ

19h30

São Paulo-SP x Rondonópolis-MT