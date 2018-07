Cruzeiro vence fácil o Uberlândia e retoma liderança do Mineiro O Cruzeiro é, de novo, o líder do Campeonato Mineiro. Nesta terça-feira, em um confronto direto que encerrou a sétima rodada do torneio estadual, o time derrotou o Uberlândia por 3 a 0, no Mineirão, com dois gols no segundo tempo e uma atuação convincente, dando mais tranquilidade ao técnico Deivid. Além disso, ampliou a sua invencibilidade no torneio.