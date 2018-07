Cruzeiro vence Flamengo e encerra turno com 40 pontos

BELO HORIZONTE - Já campeão antecipado do primeiro turno, o Cruzeiro encerrou a primeira metade do Campeonato Brasileiro com mais uma vitória, por 1 a 0, sobre o Flamengo, neste domingo à tarde, no Mineirão. Com isso, chegou aos 40 pontos, abrindo seis de vantagem sobre o Grêmio, por enquanto o segundo colocado. Atlético-PR e Botafogo, porém, entram em campo nesta noite e podem alcançar 36.

Com a vitória deste domingo, o Cruzeiro ainda se vingou do Flamengo, que o eliminou nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time carioca é o 15º, com 22 pontos, apenas três a mais que a Portuguesa, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, enquanto o Flamengo se mantinha na defesa, o time mineiro pressionava em busca do gol. Mas foi apenas aos 8 minutos do segundo tempo que a insistência cruzeirense deu resultado. Após cruzamento na área pela direita, Ricardo Goulart cabeceou, a bola bateu no travessão, e o próprio Ricardo aproveitou o rebote para abrir o placar.

Mesmo à frente, a equipe mineira continuou pressionando. Aos 38 minutos da etapa final, Goulart perdeu grande chance de ampliar. E assim foi durante todo o jogo. O Flamengo teve grande chance de descontar, aos 40, mas Nixon desperdiçou na cara do gol.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 X 0 FLAMENGO

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio (Mayke); Lucas Silva, Nilton, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian (Alisson) e Borges (Dagoberto). Técnico - Marcelo Oliveira.

FLAMENGO - Paulo Victor; Leonardo Moura, Samir, Wallace e André Santos; Luiz Antônio, Cáceres, (Carlos Eduardo), Elias e Gabriel (Bruninho); Rafinha (Nixon) e Hernane. Técnico - Mano Menezes.

GOL - Ricardo Goulart, aos oito minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Egídio, Ricardo Goulart e Lucas Silva (Cruzeiro); Cáceres e Bruninho (Flamengo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).