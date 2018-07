Cruzeiro vence Flamengo e segue na briga pelo título

O Cruzeiro derrotou o Flamengo neste domingo de virada, por 2 a 1, em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, mas os dois deixaram o Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, tendo o que festejar.

O time mineiro fez a sua parte. Embora o sonho de erguer o troféu do Campeonato Brasileiro esteja bem distante, manteve-se na luta para conquistar o título. Chegou aos 66 pontos e, na última rodada, precisa superar o Palmeiras, na Arena do Jacaré, e torcer para tropeços de Corinthians e Fluminense contra os já rebaixados Goiás e Guarani.

Já o Flamengo respirou aliviado e garantiu a permanência na primeira divisão, mas não por méritos próprios. O time carioca só se livrou de um fim de campeonato dramático porque Atlético-GO e Vitória empataram também neste domingo, com São Paulo e Internacional, respectivamente, e agora decidem o último rebaixado em confronto direto no próximo domingo.

Assim, o Flamengo vai fazer um amistoso de luxo com o Santos, na Vila Belmiro. Nesta semana, a diretoria rubro-negra e o técnico Vanderlei Luxemburgo já vão começar a planejar o time para o próximo ano. A equipe vai ser reformulada.

O meia Montillo mostrou sua vocação para ser carrasco do Flamengo. Neste ano, jogando pelo Universidad do Chile, o argentino fez o gol que eliminou a equipe rubro-negra das quartas de final da Copa Libertadores.

Neste domingo, ele voltou a aprontar. O Flamengo vencia por 1 a 0, com gol do atacante Diego Maurício, quando Montillo entrou em ação. Primeiro, sofreu falta de Willians na entrada da área. Roger cobrou, a bola desviou na barreira e deixou o goleiro Marcelo Lomba batido: 1 a 1, aos 15 minutos de jogo.

E na etapa final, Montillo conseguiu se livrar da marcação, foi à linha de fundo e cruzou na medida para o atacante Thiago Ribeiro fazer, de cabeça, 2 a 1 para o Cruzeiro. Inspirado, o argentino protagonizou, em seguida, o lance mais bonito da partida: passou por dois marcadores e deu passe perfeito para o atacante Wellington Paulista marcar. Mas a finalização saiu péssima, para desespero do meia, que levou as mãos ao rosto e se jogou no chão.

Em campo e nas arquibancadas, o semblante dos torcedores e dos jogadores do Flamengo era de tensão. Se Atlético-GO ou Vitória fizesse mais um gol e vencesse seu compromisso, a situação da equipe carioca só iria piorar. Entretanto, as duas equipes apenas empataram e aliviaram a tensão no time carioca.

FLAMENGO -1 - Marcelo Lomba; Léo Moura, Welinton, Ronaldo Angelim e Juan; Maldonado, Willians (Corrêa), Renato e Marquinhos (Val Baiano); Diogo (Petkovic) e Diego Maurício. Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

CRUEIRO - 2 - Fábio; Jonathan, Gil, Léo e Diego Renan; Henrique, Marquinhos Paraná, Roger (Edcarlos) e Montillo (Éverton); Thiago Ribeiro (Rômulo) e Wellington Paulista. Técnico - Cuca.

Gols - Diego Maurício, aos 9, e Roger, aos 15 minutos do primeiro tempo; Thiago Ribeiro, aos 23 minutos do segundo tempo; Árbitro - Leandro Vuaden (Fifa/RS); Cartão amarelo - Marquinhos Paraná, Jonathan e Diogo; Renda - R$ 186.585,00; Público - 14.575 pagantes; Local - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).