Cruzeiro vence Grêmio no Mineirão e dispara na ponta do Brasileirão

Com um gol do atacante Dagoberto já aos 40 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro derrotou o Grêmio por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. A vitória em casa aumentou ainda mais a vantagem do líder do Brasileirão, que agora está com 36 pontos, cinco a mais do que o segundo colocado Inter - do outro lado, o time gaúcho segue com 22 pontos.

A noite teve a volta do técnico Luiz Felipe Scolari, agora no comando do Grêmio, ao Mineirão. Foi no estádio em Belo Horizonte que ele viveu a pior derrota da sua carreira, no dia 8 de julho, quando a seleção brasileira perdeu por 7 a 1 para a Alemanha pela semifinal da Copa do Mundo. Dessa vez, o placar não foi tão elástico, mas Felipão saiu novamente derrotado.

Diante de mais de 32 mil torcedores, empolgados com a ótima campanha no Brasileirão, o Cruzeiro apostava na dupla de meias Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, ambos convocados pela primeira vez para a seleção, agora sob o comando do técnico Dunga. Pelo Grêmio, Felipão apostou numa escalação ofensiva no Mineirão, com Dudu, Luan e Ronan formando o trio de ataque.

Foi com Dudu, curiosamente revelado nas categorias de base do Cruzeiro, que o Grêmio criou as melhores chances do primeiro tempo. O atacante teve duas boas oportunidades para abrir o placar, mas parou nas defesas do goleiro Fábio. Assim, o time gaúcho esteve mais perto do gol na etapa inicial, sem conseguir, porém, surpreender o líder do campeonato no Mineirão.

Na segunda etapa, Felipão colocou Fernandinho no lugar de Ronan, mantendo a postura ofensiva do Grêmio. Mas foi o técnico Marcelo Oliveira quem foi mais feliz na substituição, ao trocar Júlio Baptista por Dagoberto. O atacante, então, acabou marcando o gol da vitória aos 40 minutos, ao aproveitar ótima jogada do zagueiro Dedé e cabecear para as redes.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 X 0 GRÊMIO

CRUZEIRO - Fábio: Mayke, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva (Nilton), Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian (Alisson) e Júlio Baptista (Dagoberto). Técnico: Marcelo Oliveira.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Zé Roberto; Ramiro, Felipe Bastos (Alan Ruiz)e Riveros (Edinho); Dudu, Luan e Ronan (Fernandinho). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL - Dagoberto, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP).

CARTÕES AMARELOS - Edinho, Dudu e Zé Roberto (Grêmio); Lucas Silva, Henrique, Alisson e Dedé (Cruzeiro).

RENDA - R$ 1.424.807,00.

PÚBLICO - 32.294 pagantes.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).