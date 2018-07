Cruzeiro vence Inter e abre 11 pontos na liderança

PORTO ALEGRE - O Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1, neste domingo, em Novo Hamburgo (RS), e ampliou ainda mais a sua enorme vantagem na liderança doCampeonato Brasileiro. Esbanjando regularidade, a equipe chegou aos 53 pontos e agora está 11 à frente de Grêmio e Botafogo, que dividem a vice-liderança - a equipe gremista está na frente do time carioca apenas nos critérios de desempate.

Já a equipe colorada ficou em sétimo lugar da tabela, com 34 pontos, e amargou a sua terceira derrota consecutiva no Brasileirão, que contou neste domingo com o encerramento da sua 24.ª rodada.

No confronto deste domingo no Estádio do Vale, o time mineiro abriu o placar logo aos 4 minutos. Egídio cobrou falta pela direita e Nilton, dentro da área, cabeceou no canto direito de Muriel. Porém, os colorados reagiram e, apenas um minuto depois, empataram o jogo. Kléber avançou pela esquerda e cruzou para Otávio chutar para as redes. Mas a reação da equipe gaúcha parou por aí.

E Cruzeiro acabou assegurando o gol da vitória aos 8 minutos da etapa final. Depois de uma falha do lateral colorado Fabrício, Willian recebeu na entrada da área e arriscou o chute no canto esquerdo de Muriel, que não teve como alcançar a bola em seu canto baixo.

Após o duelo, a equipe gaúcha foi muito vaiada pela torcida, que cobrou raça dos jogadores e voltou a criticar o técnico Dunga. "A gente tem que saber que estamos errando", afirmou o volante Willians, um dos únicos que falou com a imprensa no fim da partida.

O Inter entra em campo novamente na quinta-feira, às 21 horas, contra o Vasco, fora de casa. O Cruzeiro pega a Portuguesa na quarta-feira, às 19h30, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 1 X 2 CRUZEIRO

INTERNACIONAL - Muriel; Gabriel, Ronaldo Alves, Juan e Kleber (Fabrício); Josimar (Leandro Damião), Willians, Alan Patrick (Alex) e Jorge Henrique; Otávio e Caio. Técnico - Dunga.

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio (Mayke); Nilton, Henrique, Éverton Ribeiro (Tinga) e Dagoberto (Alisson); Willian e Borges. Técnico - Marcelo Oliveira.

GOLS - Nilton, aos 4, e Otávio, aos 5 minutos do primeiro tempo; Willian, aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Josimar, Caio (Inter); Egídio, Dagoberto, Alisson (Cruzeiro)

PÚBLICO - não disponível.

RENDA - R$ 161.600,00.

LOCAL - Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).