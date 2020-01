Cruzeiro vence jogo-treino contra o Guarani de Divinópolis-MG

O Cruzeiro venceu o jogo-treino contra o Guarani de Divinópolis-MG, por 1 a 0, neste sábado pela manhã, na Toca da Raposa 2. O único gol foi marcado por Judivan, aos 20 minutos do segundo tempo.

Para iniciar a disputa, o técnico Adilson Batista mandou a campo a seguinte formação: Fábio; Edilson, Cacá, Léo e Rafael Santos; Edu, Adriano, Maurício e Rodriguinho; Welinton e Vinícius Popó.

Depois de um começo morno, o time cruzeirense criou boas chances, principalmente nos últimos minutos da primeira etapa. Após bela jogada pela direita, Em uma delas, Rodriguinho quase abriu o placar ao bater forte de dentro da área. A bola raspou o travessão.

No segundo tempo, uma nova equipe foi utilizada: Rafael; Weverton, Manoel, Arthur e Matheus Pereira. Guilherme Liberato, Jadsom, Alexandre Jesus e Marco Antônio; Caio Rosa e Judivan.

O gol do Cruzeiro saiu após assistência de Weverton, que, pelo meio do campo, lançou Judivan, que cabeceou sem chances de defesa para o goleiro adversário. Ainda na etapa final, Adilson Batista substituiu Marco Antônio por Thiago e Caio Rosa por Thiaguinho.

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro faz sua estreia no Mineiro nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Boa Esporte.