Cruzeiro vence, mas Coritiba se livra do rebaixamento

BELO HORIZONTE - Num jogo que não valia nada para o Cruzeiro, o time mineiro conseguiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba neste domingo, no Independência, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada do Brasileiro. Com o resultado, a equipe mineira chega à oitava posição na tabela, aos 52 pontos. O Coritiba, que ainda corria pequeno risco de ser rebaixado, fecha a rodada com 45 pontos e na 15ª posição. Só não cai porque o Sport só empatou.

Durante praticamente todo o jogo, o domínio foi do Cruzeiro. O primeiro gol saiu logo no início da partida, aos 7 minutos. Wellington Paulista cruzou na área, e Tinga aproveitou, embora o gol tenha sido anotado para o atacante.

No segundo tempo, aos 15 minutos, Leandro Guerreiro ficou com a sobra na grande área e marcou o segundo para o time mineiro. Em dia inspirado de Wellington Paulista, a equipe teve outras chances de ampliar o placar, mas acabou desperdiçando as oportunidades. Tinga ainda teve um gol anulado por impedimento.

O Coritiba levou bem menos perigo ao gol de Fábio, que ainda sim fez boas defesas. O time paranaense também teve um gol anulado por impedimento, marcado por Deivid. No finalzinho, aos 45 minutos, Everton Ribeiro conseguiu diminuir, e o jogo ficou em 2 a 1.

Na última rodada, no próximo domingo, Coritiba e Figueirense se enfrentam no Couto Pereira, enquanto Cruzeiro joga no Independência contra o Atlético-MG, que neste domingo venceu o Botafogo no Engenhão de virada e segue na briga pelo vice-campeonato.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 2 X 1 CORITIBA

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Leandro Guerreiro, Thiago Carvalho e Diego Renan; Charles, Marcelo Oliveira, Tinga (Élber) e Montillo (Souza); Martinuccio e Wellington Paulista. Técnico: Celso Roth.

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz (Roberto), Luccas Claro, Escudero e Denis (Robinho); Willian, Gil, Rafinha (Eltinho) e Lincoln; Everton Ribeiro e Deivid. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Wellington Paulista, aos 7 minutos do primeiro tempo; Leandro Guerreiro, aos 15, e Everton Ribeiro, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Diego Renan, Thiago Carvalho (Cruzeiro) Everton Ribeiro, Lincoln, Deivid, Escudero e Eltinho (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).