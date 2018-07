Cruzeiro vence na despedida da Sul-Minas-Rio; Atlético-PR cai, mas se classifica

A equipe paranaense marcou primeiro, com Pablo Felipe. Douglas Coutinho empatou para o Cruzeiro. Élber fez o segundo do time mineiro. Já nos acréscimos, Nikão perdeu pênalti para o Atlético-PR. A sequência da competição, que vai agora para as semifinais, acontece no dia 23.

O primeiro tempo foi de poucas chances de conclusão para ambos os lados. Emoção só nos últimos minutos da etapa. Aos 36, Walter tocou para Pablo Felipe que chutou de longe, abrindo o placar. O Cruzeiro, que entrou em campo com equipe formada basicamente por reservas, teve o que poderia ser a chance de empate com Élber em contra-ataque aos 40 minutos. A jogada, no entanto, foi interrompida com falta de Deivid, que levou amarelo no lance. Fabrício cobrou e Weverton espalmou.

O segundo tempo começou melhor que o primeiro. Logo aos 3 minutos, Rafael fez boa defesa em falta cobrada por Eduardo. Dois minutos depois, Cruzeiro de novo. Fabrício cruzou rasteiro e Marcos Guilherme afastou próximo ao gol de Weverton. Um pouco mais pressionado, o Atlético-PR passou a trocar mais passes no campo defensivo. Aos 28 minutos, Eduardo tentou lançar Nikão, impedido. Aos 33 minutos, Fabrício cruzou da esquerda, Élber atrasou a bola e Douglas Coutinho chutou. Tudo igual no Mineirão.

A virada veio logo em seguida, aos 36 minutos. Élber recebeu na direita e chutou forte no ângulo direito de Weverton. Cruzeiro na frente. Já nos acréscimos, pênalti para o Atlético-PR, por bola no braço de Manoel. Nikão bateu e Rafael pegou. Despedida honrosa do time mineiro.

O próximo jogo do Atlético-PR é neste sábado contra o PSTC pelo Campeonato Paranaense. O Cruzeiro joga na terça-feira que vem contra o Uberlândia pelo Campeonato Mineiro.