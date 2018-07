Cruzeiro vence o Inter e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro neste domingo ao vencer o Internacional, por 1 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 34.ª rodada. O resultado levou o time mineiro - que venceu a segunda seguida em casa - aos 37 pontos, em 16.º, ultrapassando o Ceará, que empatou com o Santos e caiu para a zona de degola.

A segunda derrota seguida da equipe colorada esfria o sonho de uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. O Internacional está há duas rodadas estacionado nos 51 pontos, agora já na décima colocação, a quatro pontos de distância do Botafogo, o último time dentro da zona de classificação.

Os dois times sofriam com desfalques. No Inter, não jogaram Juan, Kleber, Guiñazu e Leandro Damião, além de Jô, reserva imediato para o ataque. No Cruzeiro, a ausência mais sentida era de Montillo, principal jogador do time, suspenso, substituído por Roger.

A equipe mineira passou a semana concentrada em Atibaia, no interior de São Paulo, e o retiro parece ter feito bem. Apesar de o Internacional começar o jogo melhor, foram os donos da casa que abriram o placar, aos 20 minutos. Wellington Paulista cruzou da esquerda e Farías marcou.

As coisas, que já eram difíceis para o Internacional, ficaram ainda pior aos 7 minutos do segundo tempo, quando Elton colocou a mão na bola no meio de campo e foi expulso pelo segundo amarelo. Mesmo assim os gaúchos quase empataram. Nei acertou a trave num cabeceio.

CRUZEIRO 1 x 0 INTERNACIONAL

CRUZEIRO - Fábio; Vitor, Léo, Victorino e Diego Renan; Marquinhos Paraná, Leandro Guerreiro (Sérgio Manoel), Fabrício e Roger (Naldo); Wellington Paulista e Farias (Ortigoza). Técnico - Vagner Mancini.

INTERNACIONAL - Muriel; Nei, Bolívar, Rodrigo Moledo e Fabrício; Bolatti (Andrezinho), Elton, Tinga, D''Alessandro e Oscar; Gilberto (Zé Roberto). Técnico - Dorival Júnior.

Gol - Farías, aos 20 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

Cartões amarelos - Fabrício, Fábio, Léo, Victorino, Roger, Wellington Paulista, Zé Roberto e Andrezinho.

Cartão vermelho - Elton.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).