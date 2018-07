Cruzeiro vence o Vasco e toma liderança do Brasileiro O Vasco recebeu o Cruzeiro, neste sábado à noite, em São Januário, com o objetivo de abrir vantagem na liderança do Brasileiro e, de quebra, vingar a derrota imposta pelos mineiros no ano passado, a única sofrida pelos vascaínos em seus domínios na edição 2011 do nacional. Então vice-líderes, os cruzeirenses foram ao Rio em busca de um empate que os mantivesse na cola dos rivais cariocas. Obtiveram muito mais. A vitória por 3 a 1 leva a equipe celeste aos 14 pontos e ao topo da tabela, um ponto à frente dos cariocas.