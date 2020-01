Cruzeiro vence Oeste e avança em primeiro lugar na Copa São Paulo

O Cruzeiro, classificado antecipadamente ao mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, garantiu a liderança do Grupo 27, nesta sexta-feira, ao vencer o confronto direto ante o Oeste em Barueri.

LEIA TAMBÉM > Embarcação russa quase se choca com navio de guerra americano

O clube paulista também já tinha carimbado a passagem de fase, mas, com a derrota, por 3 a 1, ficou na vice-liderança com seis pontos, enquanto os mineiros passaram com 100% e nove pontos.

Na próxima fase, o Cruzeiro, que marcou com Thiago, Pedro Bicalho e Riquelmo, enfrentará o Sport, enquanto o Oeste medirá forças ante a Desportiva Paraense.

Nesta sexta-feira, Ceará, São Bento, São Caetano e Trem-AP avançaram de fase. Na segunda fase, o Ceará fará duelo de integrantes do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba.

O clube nordestino passou na liderança do Grupo 31 com sete pontos após empatar, por 3 a 3, ante o Nacional. A segunda vaga no grupo disputado em São Paulo, no Nicolau Alayon, ficou com o São Caetano, que derrotou o Canaã por 2 a 1 e chegou aos seis pontos.

O São Caetano será adversário do São Bento, que venceu o Coritiba por 2 a 0 e ficou com a liderança do Grupo 32. O clube de Sorocaba fez sete pontos, um a mais do que os paranaenses.

O Trem-AP empatou por 1 a 1 com o Vitória da Conquista e carimbou a passagem e fase na vice-liderança do Grupo 25 com cinco pontos. Este grupo teve apenas três clubes, uma vez que o Flamengo desistiu da Copa São Paulo. Todos os rivais que enfrentaram os cariocas venceram por W.O. (3 a 0).

Agora, já são 57 classificados ao mata-mata da Copa São Paulo: ABC, Água Santa, Athletico-PR, Atlético-CE, Atlético-MG, Avaí, Bahia, Botafogo-RJ, Botafogo-SP, Capivariano, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Cruzeiro, Cuiabá, Desportiva-PA, Desportivo Brasil, Ferroviária, Flamengo-SP, Fluminense, Francana, Goiás, Grêmio, Internacional, Itapirense, Ituano, Joinville, Juventude, Londrina, Mirassol, Náutico, Novorizontino, Oeste, Palmeiras, Paraná, Ponte Preta, Real-DF, Red Bull Brasil, Ríver-PI, Santa Cruz, Santos, São Bento, São Bernardo, São Caetano, Serra-ES, Sertãozinho, Sport, Taboão da Serra, Tanabi, Timon-MA, Trem-AP, Tupi, União ABC, Vitória-BA, Volta Redonda e Votuporanguense.

Confira os jogos desta sexta-feira na Copa São Paulo: