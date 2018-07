Cruzeiro vence Tupi e alcança rival Atlético no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro venceu o Tupi por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Mineirão, e chegou aos mesmos sete pontos do Atlético no Campeonato Mineiro. O único gol do triunfo cruzeirense foi marcado pelo atacante Élber, aos 28 minutos do segundo tempo. No último sábado, com um time reserva em campo por priorizar a sua estreia na Copa Libertadores, os atleticanos ficaram no 0 a 0 com o Guarani de Divinópolis nesta terceira rodada da competição estadual.

O resultado fez o Cruzeiro assumir a segunda posição do Mineiro, ficando atrás do Atlético apenas no saldo de gols (3 a 2). Já o Tupi segue sem pontuar na competição e amarga a lanterna da tabela de classificação.

Depois do duelo deste domingo, a equipe cruzeirense voltará a campo na quarta-feira, quando enfrentará o Fluminense, novamente no Mineirão, às 19h30, pela Copa Sul-Minas-Rio, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo A do torneio nacional.

No duelo deste domingo, o Cruzeiro sofreu para criar boas oportunidades de gol no primeiro tempo, mas apenas na etapa final conseguiu deslanchar. E o primeiro gol poderia ter saído mais cedo no jogo se a arbitragem não tivesse assinalado impedimento inexistente de Sánchez Miño, que marcou aos 9 minutos.

Aos 21 minutos, por sua vez, o Cruzeiro acertou a trave após cruzamento de Élber em que Fabrício cabeceou a bola na trave. E, logo no lance seguinte, Élber, na pequena área, furou de frente para a meta após passe de Fabrício.

Mas o Cruzeiro acabou tendo o seu maior volume ofensivo premiado aos 28 minutos. Alisson tabelou com Arrascaeta, que fez grande jogada ao passar por um defensor e ainda pelo goleiro adversário antes de cruzar para Élber garantir o 1 a 0.

No finalzinho, aos 44, o time mandante quase ampliou para 2 a 0. Élber fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro para área. Arrascaeta completou, mas Glaysson fez ótima defesa e evitou o segundo gol, mas não a derrota do Tupi.