Cruzeiro vence Volta Redonda, segue 100% no ano e passa na Copa do Brasil

O Cruzeiro segue imbatível e com 100% de aproveitamento em 2017. Nesta quarta-feira, na partida de estreia pela Copa do Brasil, derrotou o Volta Redonda por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e avançou à segunda fase da competição nacional. Soma-se a isso três vitórias em três jogos e liderança no Campeonato Mineiro e duas partidas e dois triunfos na Copa da Primeira Liga, onde já está garantido antecipadamente nas quartas de final.

Na sequência da competição, o Cruzeiro não deverá encontrar muitas dificuldades para avançar à terceira fase. Em data ainda indefinida e também em jogo único - a diferença é que um empate levará à disputa por pênaltis -, o time mineiro enfrentará o São Francisco, do Pará, que na semana passada havia eliminado o Botafogo, da Paraíba, com uma surpreendente vitória por 3 a 0 em seus domínios.

O próximo compromisso do Cruzeiro será pelo Campeonato Mineiro. Neste sábado, pela quarta rodada da competição, mais uma vez longe de Belo Horizonte, o time comandado pelo técnico Mano Menezes enfrentará o URT, às 16h30, no estádio Zama Maciel, na cidade de Patos de Minas.

Já o Volta Redonda, apesar da eliminação na Copa do Brasil, faz boa campanha na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. No último domingo, venceu o Vasco e agora encara o Fluminense, neste sábado, no Rio, na luta por uma vaga na semifinal da competição.

Em campo, o Cruzeiro foi soberano e deu poucas chances para o Volta Redonda. Ainda no começo do jogo, aos 15 minutos, o time mineiro abriu o placar com o meia Alisson, que chutou cruzado e rasteiro na saída do goleiro após bom passe do uruguaio Arrascaeta. Ele ainda teve oportunidade de balançar as redes em outras oportunidades, mas não tão eficiente.

No segundo tempo, a mesma situação. O Cruzeiro não permitiu a reação dos cariocas e aos 16 minutos marcaram o segundo gol, praticamente selando a classificação. Após cruzamento da direita, o meia Robinho recebeu na entrada da área e chutou rasteiro para marcar. Pouco depois, aos 22, Higor Leite diminuiu para o Volta Redonda, mas foi pouco para os donos da casa, que precisavam virar o placar.