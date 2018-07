Cruzeiro vende Willian Farias e empresta Uillian Correia ao Vitória

O Cruzeiro vive uma terça-feira agitada. Depois de anunciar a venda do atacante Roni para o futebol japonês e o empréstimo de três atletas, o clube também acertou a saída definitiva de Willian Farias e a cessão temporária de Uillian Correia, ambos volantes, para o Vitória.

Willian já estava no Vitória desde o início do ano e agora foi adquirido em definitivo pelo time baiano, assinando por três temporadas. "O clube me recebeu muito bem e quero retribuir a confiança da diretoria e da torcida do Vitória. Prometo muita entrega, liderança e profissionalismo por essa camisa", declarou o volante, capitão do Vitória. O Coritiba também tinha parte dos direitos do jogador.

Outro jogador que o Cruzeiro vai ceder ao Vitória é o também volante Uillian Correia foi campeão da Copa do Nordeste tanto em 2015, com o Ceará, quanto em 2016, com o Santa Cruz. Agora, emprestado pelo Cruzeiro até o fim do ano que vem, chega ao Barradão para tentar o tri.

"Estou muito feliz com o acerto. O Vitória já mostrou interesse no meu futebol em outras oportunidades e finalmente fechamos. O ano de 2017 promete muito. Fui campeão em outros clubes e também quero marcar a minha história no Vitória e dar alegrias ao torcedor rubro-negro, que merece muito", comentou o volante.