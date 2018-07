Cruzeiro venderá mais ingressos para a decisão da Copa do Brasil

O Cruzeiro deu uma boa notícia para o seu torcedor nesta terça-feira. Depois de chegar a um acordo com a Polícia Militar, a equipe vai disponibilizar mais ingressos para a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo, no próximo dia 27, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A primeira partida, na última quinta, no Rio, terminou empatada por 1 a 1.

A nova carga é referente aos lugares que não seriam comercializados por razões de segurança. Após chegar a um acordo com a PM, o Cruzeiro começará a vender os novos ingressos a partir das 11 horas desta quarta-feira.

As entradas, contudo, serão comercializadas apenas para os sócios-torcedores e valem para os setores Laranja Superior e Laranja Inferior, conforme explicou o clube nesta terça-feira.

"O sócio que não adquiriu ingresso para a grande final da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Flamengo, ganhou uma nova chance de garantir presença no duelo. Em reunião realizada na tarde desta terça-feira, a diretoria definiu, em conjunto com o Estádio Mineirão e a Polícia Militar, que uma nova carga de bilhetes será disponibilizada ao adepto do programa de fidelidade cinco estrelas", publicou o clube em seu site oficial.

Depois de vencer a Chapecoense na última rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Cruzeiro retornou na última segunda-feira de Chapecó (SC) e ganhou a terça de folga. A reapresentação ocorre nesta quarta, às 10 horas, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.