Cruzeiro viaja com 22 jogadores para amistoso em Londrina Felipe Seymour, Fabiano, Joel e Leandro Damião. Os quatro reforços já apresentados pelo Cruzeiro para a temporada 2015 podem fazer, neste domingo, a estreia deles com a camisa celeste. Afinal, eles foram relacionados pelo técnico Marcelo Oliveira e viajaram com outros 18 jogadores para o amistoso contra o Londrina, no Estádio do Café.