Cruzeiro viaja para amistoso sem Riascos e De Arrascaeta

O técnico Marcelo Oliveira, do Cruzeiro, divulgou neste sábado a lista de jogadores relacionados para o amistoso com o Shakhtar Donetsk, domingo, no Mané Garrincha, e não incluiu dois dos seis jogadores contratados pelo clube para a temporada 2015: o atacante colombiano Riascos e o uruguaio De Arrascaeta.

Ambos os jogadores foram apresentados como reforços nesta semana e ainda aprimoram a parte física. Assim, a comissão técnica optou por não levá-los para o amistoso em Brasília, ao contrário do que fará com o lateral-direito Fabiano, do volante Felipe Seymour e dos atacantes Leandro Damião e Joel.

Desses reforços, Damião certamente será titular diante do Shakhtar Donetsk, enquanto Seymour é favorito para começar jogando na vaga do volante Lucas Silva, que foi negociado com o Real Madrid. Já o meia Everton Ribeiro, que pode ser negociado com o Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos, foi relacionado e participará normalmente do amistoso.

Em preparação para a temporada 2015, o Cruzeiro foi derrotado pelo Londrina por 1 a 0 no seu primeiro amistoso no ano. O seu primeiro jogo por uma competição será em 1º de fevereiro, em Valadares, diante do Democrata, pelo Campeonato Mineiro.

Confira a lista de 21 jogadores relacionados pelo Cruzeiro para o amistoso com o Shakhtar:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais-direitos: Fabiano e Mayke

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Léo e Manoel

Laterais-esquerdos: Breno Lopes e Gilson

Volantes: Eurico, Bruno Ramires, Felipe Seymour, Henrique

Meias: Júlio Baptista e Everton Ribeiro

Atacantes: Joel, Judivan, Leandro Damião, Marquinhos, Neilton e Willian