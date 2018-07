Cruzeiro viaja para o Rio sem o volante Fabrício

Fabrício está sem treinar desde a semana passada por causa de uma irritação na região abdominal, no local da cicatriz de uma cirurgia de hérnia inguinal, e, como ainda sofre com o problema, foi descartado do grupo de 19 jogadores escolhidos pelo treinador.

Com a ausência de Fabrício, a tendência é a de que Cuca coloque em campo a equipe que escalou no treino desta sexta, com Roger e Montillo no meio-campo, além de Gil e Léo na zaga. O treinador, porém, não descartou a possibilidade de escalar Edcarlos como terceiro zagueiro. Caso ele entre na equipe, Roger ficaria na reserva.

"É praticamente o mesmo time. Não vamos poder contar com o Fabrício e o Gilberto (suspenso), tampouco. O Gil saiu por suspensão e retorna ao natural, ainda que o Edcarlos esteja no mesmo nível, assim com o Léo. Podemos incluir o terceiro zagueiro, se não no começo, no decorrer do jogo. A semana foi boa, trabalhamos bem e vamos terminá-la treinando um pouco lá no Rio", ressaltou Cuca.

Para escalar o Cruzeiro, porém, o treinador terá de esperar pelo resultado do julgamento de Gil no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que será realizado na tarde desta sexta-feira. O zagueiro será julgado por causa da sua expulsão na partida contra o Corinthians, no Pacaembu, e pode ser punido com suspensão. Cuca, por sua vez, será julgado pela expulsão naquela mesma partida e também corre o risco de ser suspenso.

Confira os atletas relacionados para o jogo contra o Flamengo:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais: Diego Renan, Jonathan, Pablo e Rômulo.

Zagueiros: Edcarlos, Gil e Léo.

Volantes: Everton, Henrique e Marquinhos Paraná.

Meias: Montillo, Pedro Ken e Roger.

Atacantes: Farías, Thiago Ribeiro, Wallyson e Wellington Paulista.