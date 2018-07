Cruzeiro viaja sem Gabriel Xavier para duelo com Joinville

O técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu deixar o meia Gabriel Xavier fora até do banco de reservas do Cruzeiro para o duelo com o Joinville, nesta quinta-feira, no interior de Santa Catarina, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o jogador nem foi incluído na lista de 23 jogadores relacionados, que viajam ainda nesta terça-feira para Florianópolis.

Além de Gabriel Xavier, o lateral Pará, presença constante ao menos entre os suplentes, também não foi relacionado, assim com o zagueiro Bruno Viana. Já o meio-campista Ariel Cabral, recém-contratado, também não viaja, pois ainda precisa aprimorar a forma física e não teve seu contrato regularizado pelo clube mineiro.

Já as principais novidades entre os relacionados do Cruzeiro são dois jogadores livres de suspensão: o lateral-direito Mayke e o volante Charles. A tendência é que eles retornem ao time titular diante do Joinville. Já Elisson também viajará, pois Luxemburgo optou por levar três goleiros para o interior de Santa Catarina.

Com 21 pontos, o Cruzeiro está em 11º lugar no Brasileirão e tentará vencer o Joinville, o 18º colocado, para subir algumas posições na classificação do torneio.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS

Goleiros: Fábio, Rafael e Elisson

Laterais: Mayke, Mena, Fabrício e Fabiano

Zagueiros: Grolli, Léo, Manoel e Paulo André

Volantes: Charles, Eurico, Henrique e Willians

Meias: Alisson, De Arrascaeta e Marcos Vinicius

Atacantes: Leandro Damião, Marinho, Marquinhos, Vinícius Araújo e Willian