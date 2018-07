Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana com vitória de virada sobre o Nacional-PAR

Não foi uma estreia primorosa, mas o Cruzeiro venceu. Nesta terça-feira, apesar de falhas defensivas e chances de gols desperdiçadas, o time mineiro começou a Copa Sul-Americana com um triunfo de virada sobre o Nacional, do Paraguai, por 2 a 1, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Agora terá a vantagem do empate na partida de volta, no dia 10 de maio, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

No primeiro lance de jogo, Santana aproveitou falta cobrada para dentro da área, desviou de cabeça e contou com uma falha do goleiro Rafael, que pulou atrasado, para abrir o placar. O Cruzeiro acertou o travessão com Arrascaeta e empatou aos 25, quando Thiago Neves recebeu na entrada da área e chutou rasteiro e no canto.

O Cruzeiro continuou dominando o adversário no segundo tempo e chegou à virada aos 21 minutos. Ábila aproveitou chutão no meio de campo, ganhou no corpo do zagueiro, passou por Giménez e bateu cruzado para o gol aberto. Os mineiros quase ampliaram com Arrascaeta, mas o placar seguiu inalterado até o apito final do árbitro.

Quem sofreu na partida foi o técnico do Nacional. Em menos de 45 minutos de jogo, perdeu dois atletas que ficaram fora de combate. Com meia hora de partida, o volante Paniagua chegou a ser atendido após cair em campo, mas não conseguiu continuar e foi substituído. Pouco depois, após um choque forte em uma jogada aérea com o zagueiro Manoel, o atacante Adam Bareiro cortou a orelha e foi direto para o vestiário sangrando bastante.

Já classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro faz a última partida da primeira fase neste domingo contra o Democrata, de Governador Valadares, às 16 horas, novamente no estádio do Mineirão.