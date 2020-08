Cruzeiro visita CRB em Maceió e encara dura missão para avançar na Copa do Brasil

O Cruzeiro esquece a Série B por um tempo e se concentra na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 16 horas, o time mineiro tem a dura missão de ter que vencer o CRB na casa do rival, no Rei Pelé, em Maceió, por três ou mais gols de diferença para se classificar à quarta fase da competição, que retornou na terça-feira após mais de cinco meses de paralisação.

No duelo da ida da terceira fase, em março, antes da paralisação dos jogos pela pandemia do novo coronavírus, o CRB ganhou por 2 a 0 no Mineirão e, assim, pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim garante vaga na fase seguinte.

Com isso, para avançar à próxima fase do torneio do qual é o maior vencedor, com seis títulos, o Cruzeiro é obrigado a vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis, ou conseguir um triunfo de três gols ou mais para a classificação direta. Não há mais o gol marcado fora de casa como critério de desempate nesta edição da competição.

O goleiro Fábio, uma das referências do elenco, assegura que a equipe não é a mesma da época do revés para o rival alagoano. O capitão considera que, no primeiro duelo, o time, então treinado por Adilson Batista, estava em construção. Hoje, Enderson Moreira é o técnico e, na opinião do jogador, a situação é diferente.

"O CRB conseguiu na primeira partida fazer uma vantagem aproveitando nosso momento delicado, de formulação de uma equipe, de um trabalho novo. Hoje a gente tem uma equipe totalmente diferente com o Enderson", opina Fábio. "Os atletas são totalmente diferentes, a grande maioria. Então, a gente está confiante que podemos fazer uma bela partida, como o CRB fez usufruindo daquele momento e criando uma vantagem", completa.

Enderson ganhou três opções para o confronto em Maceió: o volante Adriano, o meia Marco Antônio e o atacante Airton, este recém-contratado. Eles foram chamados para integrar a delegação na capital alagoana para suprir as várias baixas entre os relacionados.

Patrick Brey, Henrique, Régis, Arthur Caíke e Claudinho não podem disputar a Copa do Brasil por já terem atuado por outros clubes nesta edição. Além disso, o volante Jean e os atacantes Stênio e Marcelo Moreno estão no departamento médico. O zagueiro Arthur retornou aos treinos na Toca da Raposa na terça-feira depois de se recuperar da covid-19, mas não vai para o jogo. Ele estava assintomático e cumpriu medidas de isolamento em casa.

Artilheiro

O trunfo do CRB para confirmar a vaga à quarta fase da competição é o atacante Léo Gamalho. Ele é o artilheiro da Série B, com seis gols, da Copa do Brasil, com quatro, e maior goleador da equipe no ano, com 14 anotados. O jogador entende que o time alagoano tem que esquecer a vantagem construída na primeira partida para que não haja acomodação.

"Temos que esquecer essa vantagem, jogar como jogamos o primeiro jogo. Temos nossa maneira de jogar. Vamos jogar em casa, temos que ter o domínio e procurar superioridade, e é isso que vamos fazer. Não tem como jogar uma eliminatória sabendo que qualquer erro pode ser fatal", avaliou o artilheiro, que marcou os dois gols do CRB no jogo da ida, no Mineirão.

Os desfalques são o lateral-direito Reginaldo e o volante Thiaguinho. Eles já entraram em campo por outros times nesta edição do torneio. O técnico Marcelo Cabo deve escalar Carlos Jatobá no meio de campo e Lucas Mendes na lateral direita. Léo Príncipe também aparece como opção.