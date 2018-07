Cruzeiro visita líder Santa Cruz em busca da primeira vitória no Brasileirão

Para essa partida, o novo treinador contará com as voltas do lateral-direito Lucas e do volante Lucas Romero, ambos expulsos na estreia. A principal baixa fica por conta do atacante Allano, que entrou no decorrer da última partida e sofreu uma luxação no ombro esquerdo.

Destaque no empate contra o Figueirense com um golaço, o meia Élber está confirmado para o duelo desta noite de quarta. O jogador conhece bem o adversário, já que foi contratado junto ao rival Sport. E também costuma dar sorte jogando no Arruda. Em sua estreia pelo rubro-negro pernambucano na temporada passada, ele marcou dois gols na casa do adversário.

"Jogo difícil, o Santa Cruz tem grandes jogadores. Já joguei lá, sei como é. Eles têm uma torcida apaixonada. Na minha estreia lá, fui feliz e marquei dois gols. Temos de entrar focados, enfrentar uma equipe muito boa, treinada pelo Milton (Mendes). Espero que nesta partida eu possa ser feliz e o Cruzeiro sair vitorioso", declarou.