Cruzeiro visita o Goiás já de olho em uma difícil vaga no G4 do Brasileirão Oito pontos separam o Cruzeiro do G4 e também da zona de rebaixamento. Neste domingo, às 18 horas, a equipe mineira visita o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 32.ª rodada, para se aproximar ainda mais do grupo de cima e eliminar as chances de queda no Campeonato Brasileiro.