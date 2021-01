Cruzeiro visita Sampaio Corrêa em busca de milagre na Série B

As chances são remotas, mas ainda assim o Cruzeiro acredita na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. E o primeiro passo, nas últimas seis decisões, será contra o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís, nesta sexta-feira, às 21h30, pela 33ª rodada.

O Cruzeiro, sem vencer há quatro partidas após o 0 a 0 com o Cuiabá, está na 13ª posição e soma 41 pontos, a 11 do G-4, zona de acesso. Derrotado em suas últimas quatro partidas e sem vencer há seis rodadas, o clube maranhense ocupa a oitava colocação com 45 pontos.

Leia Também Ex-Cruzeiro, Alex Apolinário não sobrevive à parada cardíaca e morre em Portugal

O técnico Felipão tem batido, desde sua chegada, que a meta é atingir os 45 pontos e garantir presença na Série B em 2021. Além de manter um planejamento, que possibilite ao clube uma recuperação dentro de campo nas competições em que vai participar. "Tivemos alguns bons jogos e algumas pessoas se animaram. Mas também variamos muito, perdemos alguns pontos e sabemos das dificuldades dentro da Série B", disse o técnico.

No Cruzeiro, Felipão não terá o suspenso zagueiro Manoel, um dos destaques na campanha. Cacá deverá ser titular. No ataque, Airton deverá voltar a ter chance na vaga do apagado Arthur Caíke.

Desde a chegada de Felipão, o Cruzeiro não perdeu para nordestinos fora de casa pela Série B. Foram três jogos desde a volta do comandante. O Cruzeiro empatou com Náutico (1 a 1), no Recife, e CRB (0 a 0), em Maceió, além de ter superado o Vitória (1 a 0), em Salvador.

Mas o adversário também faz planos. "Um jogo difícil, contra uma equipe tradicionalíssima do futebol brasileiro, que vai exigir bastante do nosso time em campo. Conseguimos uma bela vitória em Belo Horizonte, no primeiro turno, e esperamos repetir aquela atuação na sexta-feira", disse o técnico Léo Condé se referindo aos 2 a 1 no Mineirão.

No Sampaio Corrêa são duas dúvidas no meio-campo. Recuperado de lesão, André Luiz briga com Léo Costa por uma vaga. Livre de suspensão, Eloir disputa com Vinícius Kiss um lugar no time titular. No ataque, Diego Tavares volta de suspensão na vaga de Pimentinha, expulso na rodada passada. Na lateral esquerda, Marlon segue lesionado. O lateral-direito Luís Gustavo também segue fora para cumprir seu quarto e último jogo de suspensão imposto pelo STJD. O volante Ferreira, com lesão muscular, será outro desfalque.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X CRUZEIRO

SAMPAIO CORRÊA - Gustavo; Joazi, Joécio, Daniel Felipe e João Victor; André Luiz (Léo Costa), Vinícius Kiss (Eloir) e Marcinho; Roney, Caio Dantas e Diego Tavares. Técnico: Léo Condé.

CRUZEIRO - Fábio; Raúl Cáceres, Cacá, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Filipe Machado e Giovanni; Airton, William Pottker e Rafael Sóbis. Técnico: Felipão.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).