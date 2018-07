Cruzeiro volta a jogar em Belo Horizonte após 2 anos O Cruzeiro entra em campo neste sábado com esperança de conquistar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, para marcar com festa o retorno a Belo Horizonte. Após mais de dois anos atuando apenas no interior de Minas Gerais, período em que os estádios da capital estavam em reforma, o time recebe o Figueirense no Independência, a partir das 18h30, em partida da quinta rodada.