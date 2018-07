Cruzeiro volta aos treinos sem Dedé e Borges

O zagueiro Bruno Rodrigo, o atacante Borges e o meia Alisson estão em tratamento de lesões, enquanto Dedé trabalhou na academia para recuperar a condição física. Dos quatro, só Bruno Rodrigo não viajou aos EUA.

Apesar dos desfalques, o técnico Marcelo Oliveira exalta o poder de fogo do seu elenco, repleto de peças. "Nós só jogamos nove partidas no Campeonato Brasileiro e em algum momento vamos jogar a Copa do Brasil também. É fundamental que nós tenhamos um elenco de qualidades semelhantes e que os jogadores que estão fora da equipe titular, sigam se preparando", lembrou.

Para ele, o momento é de deixar o grupo inteiro em condições de render bem no segundo semestre. "É fundamental que estejam todo muito bem, porque ao final do ano, quando olhamos as estatísticas, percebemos a participação de todos os atletas. Esta concorrência é super saudável, quando existe esta consciência", completou.

O Cruzeiro é o líder do Brasileirão, com 19 pontos, mas tem apenas três a mais que o quinto colocado (o Inter). A equipe volta a jogar na quinta-feira da semana que vem, quando enfrenta o Vitória, no Mineirão.