Cruzeiro volta aos treinos sem os poupados Manoel e Willian

O Cruzeiro não explicou o motivo das ausências, mas Manoel se apressou em tranquilizar os torcedores. "Eu senti um desconforto, mas nada grave. Foi só para preservar mesmo", declarou o jogador.

Apesar do problema físico, Manoel não tem o que reclamar. Depois de lutar para se firmar entre os titulares com Vanderlei Luxemburgo, o zagueiro conquistou a confiança de Mano Menezes e já vem de uma longa sequência como dono da posição.

"Estou muito feliz por estar em sequência. Estou com mais confiança e tranquilidade para jogar. O Mano Menezes procura conversar com todo mundo, e isso é importante. Estou evoluindo, procurando fazer o melhor nos treinamentos e, durante os jogos, as coisas estão acontecendo", comentou.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quarta-feira que vem, Manoel terá um reencontro com seu ex-clube, o Atlético-PR, em Curitiba. "Passei nove anos lá. Tenho carinho grande pela torcida, foi o clube que me revelou. Mas agora estou no Cruzeiro, meu objetivo é ir lá e buscar a vitória, que será muito importante", disse.