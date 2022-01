Cruzeiro anuncia Willian Oliveira e Pedro Castro elogia ambição de novo técnico

O Cruzeiro trabalha forte em duas frentes nesta primeira semana do ano. A diretoria continua atrás de reforços para fechar o grupo e os jogadores já treinam duro para aprimorar o físico. Neste sábado, o clube anunciou a contratação do volante Willian Oliveira. Já no campo, Pedro Castro elogiou a postura ofensiva do técnico Paulo Pezzolano.

"O volante Willian Oliveira chega por empréstimo, junto ao Ceará, e é mais um reforço para a temporada. Willian tem em seu histórico destaque em campanhas de acessos à Série A e chega para ajudar a equipe em 2022", anunciou o Cruzeiro.

O jogador pode formar dupla no meio-campo com Pedro Castro, que veio do Botafogo, assinou por três anos, e já aprimora o ritmo para estar pronto para os primeiros jogos do ano.

Neste sábado, Pedro Castro falou sobre as primeiras impressões deixadas pelo uruguaio Pezzolano. "É um treinador que cobra bastante intensidade. Ele tem demonstrado isso, a forma que gosta de jogar, tem passado uns vídeos para gente, e temos de assimilar isso o mais rápido possível", disse. "É uma forma interessante de trabalhar, ele cobra intensidade, força para ir para frente e acredito que isso vai dar certo durante a temporada e vamos conquistar nosso objetivo."

Ainda sem saber onde será aproveitado, Pedro Castro revela ser versátil e já se coloca à disposição para o treinador para mais de uma posição. "Já joguei em várias posições ali no meio de campo, inclusive na última equipe que eu passei, no Botafogo, joguei um pouco mais recuado", enfatizou. "Eu costumo jogar de segundo volante ali, tendo a oportunidade de entrar na área, de ser o elemento surpresa, mas contribuo muito para equipe na parte defensiva", seguiu. "Estou aqui para ajudar. Independentemente da posição que o professor optar por me colocar na equipe, vou estar aqui para ajudar meus companheiros."