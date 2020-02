Cruzeiro x América: onde assistir ao jogo do Campeonato Mineiro

Cruzeiro e América-MG se enfrentam neste domingo pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida será o primeiro clássico mineiro em 2020. O jogo começa às 16h (horário de Brasília) no Mineirão. É possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde assistir Cruzeiro e América-MG

A partida terá transmissão pelo canal Premiere. Outra opção é assistir pelo site e aplicativo Premiere Play. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

Em um ano de reconstrução, como o clube intitulou 2020 depois do rebaixamento inédito para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro começou bem a temporada com três vitórias em três rodadas. A equipe é a única com 100% de aproveitamento no início do torneio.

Depois de garantir a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o América tem um tabu a ser quebrado no clássico. A equipe não vence o rival celeste há quatro anos. Desde a última vitória americana, as equipes já se enfrentaram em 12 ocasiões. O América saiu derrotado em oito jogos e nos outros quatro o placar terminou em igualdade.