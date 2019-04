Cruzeiro x América: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Mineiro

Cruzeiro e América disputam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), a primeira vaga para a decisão do Campeonato Mineiro. A partida será realizada no estádio Mineirão e no primeiro duelo, realizado no domingo passado, o time de Mano Menezes venceu por 3 a 2 e abriu vantagem no confronto.

Cruzeiro x América terá transmissão dos canais SporTV e Premiere e também contará com minuto a minuto do Estado .

O Cruzeiro avança com um empate ou até uma derrota por um gol de diferença, pois teve melhor campanha que o América. A equipe de Givanildo Oliveira só conseguirá chegar na decisão se vencer por dois ou mais gols de diferença.

O outro jogo da semifinal será entre Atlético e Boa Esporte, que jogam no domingo. Na primeira partida, o placar foi de 0 a 0 e o é o Galo quem tem a vantagem de jogar pelo empate, por ter tido melhor campanha nas fases anteriores.

Enquanto o América teve a semana livre para trabalhar, o Cruzeiro precisou ir até o Equador, para enfrentar o Emelec, e voltou para casa com uma importante vitória por 1 a 0, gol de Rodriguinho.