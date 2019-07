Cruzeiro x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com as atenções divididas, Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas sem deixar de lado a preocupação com a Libertadores.

LEIA TAMBÉM > Classificação do Brasileirão

Cruzeiro x Athletico não terá transmissão na TV, mas o Estado vai fazer tempo real do jogo.

Como as duas equipes voltam a campo pela Libertadores na semana que vem, tanto Mano Menezes como Tiago Nunes deverão levar a campo uma formação reserva.

ESCALAÇÕES DE CRUZEIRO X ATHLETICO

Cruzeiro: Rafael; Weverton, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Éderson, Ariel Cabral, Jadson e Maurício; David e Fred. Técnico: Mano Menezes

Athletico: Santos; Jonathan (Madson), Pedro Henrique, Léo Pereira (Bambu) e Márcio Azevedo; Wellington; Bruno Guimarães, Nikão (Bruno Nazário), Vitinho e Rony; Marco Ruben (Thonny Anderson). Técnico: Tiago Nunes

O Cruzeiro inicia a rodada na 16ª posição, com 10 pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento caso não vença neste sábado. O time de Mano Menezes vem de quatro partidas consecutivas sem marcar gols e na terça-feira ficou no 0 a 0 com o River Plate, na Argentina, pelas oitavas de final da competição. No Brasileiro, o time mineiro também vem de um empate sem gols com o Bahia.

O Furacão é o sétimo no Brasileiro, com 16 pontos, e na quarta-feira perdeu em casa para o Boca Juniors por 1 a 0, resultado que deixou a situação da equipe de Tiago Nunes delicada na Libertadores. No Brasileiro, o time vem de goleada por 4 a 0 sobre o CSA.