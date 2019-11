Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo na TV e online

Um dos clássicos de maior rivalidade no futebol brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao contrário de sua tradição, ambos clubes entram em campo com objetivos bem mais modestos do que brigar pelo título.

Assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo na TV

O clássico mineiro terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Minas Gerais) e também pelo canal Premiere para todo o Brasil.

Assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo online

A partida também poderá ser vista através do sites e aplicativos da TV Globo (para Minas Gerais) e do Premiere para todo o Brasil. Além disso, o Estado vai fazer tempo real do clássico mineiro.

Informações dos times

As equipes vivem situações um pouco parecidas. O Cruzeiro começa a se afastar da zona de rebaixamento, mas com 34 pontos, ainda precisa ficar atento para evitar uma nova queda na tabela. A equipe dirigida por Abel Braga vem de uma sequência de sete rodadas sem perder e na última quarta-feira empatou por 0 a 0 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Quanto ao Atlético-MG, o time de Vagner Mancini tem 39 pontos e vive um momento em que está no meio entre brigar pelo G6 ou contra o rebaixamento. Na quarta-feira passada, venceu em casa o Goiás por 2 a 0 e conseguiu acalmar os ânimos, após três rodadas sem vitórias.