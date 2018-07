Cruzeiro x Atlético-MG terá duas torcidas na reinauguração do Mineirão

BELO HORIZONTE - Após reunião com representantes do governo estadual, no fim da tarde desta terça-feira, dirigentes do futebol mineiro concordaram com a presença das torcidas do Atlético-MG e do Cruzeiro no primeiro jogo no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, após sua reinauguração.

A partida está prevista para 3 de fevereiro e marcará a abertura da edição 2013 do Campeonato Mineiro. Foi decidido também que, a partir de agora, as duas torcidas poderão comparecer a todos os clássicos.

No caso da partida do dia 3, apesar de o mando de campo ser do Cruzeiro, foi acordado que serão oferecidos os mesmos números de ingressos para atleticanos e cruzeirenses, mas o time mandante ficará com toda a renda. Nos demais confrontos dos arquirrivais, mesmo que em outros estádios, também haverá presença das duas torcidas, mas a quantidade de entradas que será oferecida a torcedores de cada clube dependerá de acordo entre as diretorias.

O clássico vai marcar a reabertura na prática do Mineirão, fechado desde 2010 para as reformas da Copa do Mundo de 2014. O estádio foi reinaugurado em 21 de dezembro, mas apenas com um evento formal e realizado em meio às obras ainda em andamento. A partida entre o Atlético e o Cruzeiro será a primeira na nova arena.

O presidente do Atlético, Alexandre Kalil, havia criticado os termos do contrato proposto pelo consórcio Minas Arena, que será responsável pela administração do Mineirão por 25 anos. Segundo o dirigente, o Atlético poderia optar por mandar seus jogos no Estádio Independência, também na capital mineira.

Também não havia acordo sobre o destino da renda com a presença das duas torcidas, mas, segundo o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, o "adversário aceitou abrir mão". Kalil não quis falar sobre a reunião.

"O governo fez uma solicitação para que esse jogo, que é de comemoração, seja realizado com a presença das duas torcidas, com o estádio dividido. Fazemos um apelo para que seja um clássico da paz, da cidadania", afirmou o governador Antonio Anastasia. Entre os integrantes do governo, participaram da reunião representantes da organização do Mundial de 2014 e da área de segurança do Estado.