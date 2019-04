Cruzeiro x Atlético: como assistir ao vivo a decisão do Mineiro

Cruzeiro e Atlético-MG chegam na decisão do Campeonato Mineiro em momentos bem distintos. Os rivais mineiros fazem o primeiro jogo da final neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Mineirão. O jogo de volta acontece no sábado que vem, dia 20.

Cruzeiro x Atlético terá transmissão ao vivo da TV Globo Minas e do canal Premiere além de acompanhamento em tempo real do Estado .

O time de Mano Menezes sobra na temporada. Entre os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro é o único invicto na temporada e na quarta-feira goleou o Huracán, da Argentina, por 4 a 0, e assegurou a classificação com duas rodadas de antecedência para a próxima fase da Copa Libertadores.

No Mineiro, o Cruzeiro passou pelo América-MG com uma vitória por 3 a 2, no primeiro jogo, e depois novo resultado positivo, aplicando um 3 a 0 no Mineirão.

Já o Atlético-MG vive um momento bastante delicado. A equipe de Levir Culpi foi goleada pelo Cerro Porteño por 4 a 1, também na quarta-feira, e está praticamente fora da briga pela classificação para a próxima fase da Libertadores.

No estadual, o Galo passou com facilidade pelo Boa Esporte. Após empatar sem gols no primeiro jogo, venceu por 5 a 0 no duelo da volta e se garantiu na decisão.