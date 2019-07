Cruzeiro x Atlético: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético-MG fazem o clássico estadual das quartas de final da Copa do Brasil. Os rivais mineiros se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Mineirão, no jogo de ida da competição. A volta está marcada para o dia 17, quarta-feira da semana que vem.

TRANSMISSÃO DE CRUZEIRO X ATLÉTICO

O clássico mineiro terá transmissão dos canais Premiere e SporTV, que também passarão a partida em seus sites e aplicativos. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

Durante a paralisação para a disputa da Copa América, as duas equipes fizeram um jogo-treino contra o América-MG e ambas perderam. O Atlético levou de 3 a 1 e o Cruzeiro ficou no 2 a 1.

No último jogo oficial de ambos, novamente eles não tiveram muito o que comemorar. O Atlético empatou em casa com o São Paulo em 1 a 1, enquanto o Cruzeiro foi derrotado fora de casa por 2 a 1 pelo Fortaleza. Os dois jogos foram pelo Campeonato Brasileiro. O classificado de Cruzeiro e Atlético vai enfrentar na próxima fase o vencedor do duelo entre Palmeiras e Internacional.

Nos bastidores, as duase equipes vivem momentos distintos. O Cruzeiro vive uma enorme crise administrativa em razão de denúncias de corrupção envolvendo alguns de seus dirigentes. Já o Atlético, anunciou a efetivação do técnico Rodrigo Santana.