Cruzeiro x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Em recuperação do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebe o Bahia neste domingo, às 19 horas, no Mineirão, pela 30ª rodada. O time mineiro não perde há sete partidas e deixou a zona de rebaixamento após dez rodada. O Bahia, por sua vez, vem de três derrotas seguidas.

Cruzeiro x Bahia terá transmissão do Premiere. O Estado acompanhará a partida em tempo real.

A equipe do técnico Abel Braga deixou a zona de rebaixamento depois de vencer o Botafogo por 2 a 0, fora de casa, na última quinta-feira. No entanto, o time mineiro não pode relaxar, já que soma 32 pontos, dois a mais que o Fluminense, o primeiro integrante do grupo do descenso.

Já o Bahia viu complicar sua situação na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O time baiano caiu para a nona colocação e parou nos 41 pontos, a cinco do Internacional, o sexto colocado, e que abre o grupo que garante um lugar na competição intercontinental.

Últimos cinco jogos do Cruzeiro, todos pelo Brasileirão:

Botafogo 0 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 1 Fortaleza

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 0 São Paulo

Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro

Últimos cinco jogos do Bahia, todos pelo Brasileirão:

Santos 1 x 0 Bahia

Bahia 2 x 3 Internacional

Bahia 1 x 2 Ceará

Grêmio 0 x 1 Bahia

Fluminense 2 x 0 Bahia