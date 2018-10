Cruzeiro x Boca Juniors: horário, onde assistir e o que está em jogo

O adversário do Palmeiras na semifinal da Taça Libertadores sairá do confronto entre Cruzeiro x Boca Juniors, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Mineirão. Para manter o sonho de conquistar a competição continental, o time mineiro precisará reverter uma vantagem considerável do time argentino.

Que horas e onde assistir Cruzeiro x Boca Juniors?

A partida será às 21h45 e terá transmissão da Fox Sports. No primeiro jogo, o Boca Jrs. venceu por 2 a 0, em La Bombonera. A partida foi marcada pela polêmica expulsão de Dedé, que aconteceu após o árbitro rever a imagem do brasileiro se chocando com o goleiro Andrada e entender que houve agressão por parte do zagueiro.

Dias depois, a Conmebol anulou o cartão dado ao zagueiro, que deverá estará em campo nesta quinta-feira. Vale lembrar que para se classificar, o Cruzeiro precisará vencer por três gols de diferença ou por 2 a 0 e decidir nos pênaltis. Se vencer por dois gols, com a equipe argentina marcando gol, a equipe de Mano Menezes está eliminada.

Quem vencer vai enfrentar na próxima fase do Palmeiras, que eliminou o Colo-Colo nesta quarta-feira, no Allianz Parque. No outro lado da chave, a semifinal já está definida e será entre Grêmio x River Plate.