Cruzeiro x Caldense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Mineiro

Classificados para as quartas de final do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Caldense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Mineirão, pela 11ª rodada do estadual.

Cruzeiro x Caldense terá transmissão ao vivo do canal Premiere e da TV Globo (para Minas Gerais) e acompanhamento em tempo real do Estado. O Cruzeiro é o segundo colocado com 22 pontos, três a menos que o líder Atlético. Já a Caldense aparece em quinto lugar, com 13 pontos.

Os oito primeiros colocados se enfrentam nas quartas de final em jogos de mata-mata. Os duelos serão: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Já são cinco times assegurados na próxima fase: Atlético, Cruzeiro, América, Boa Esporte e Caldense.

Patrocinense, Tupynambás, Villa Nova, Tombense e Guarani disputam as três vagas restantes. O URT não tem chance de classificação, mas precisa da vitória e torcer por um tropeço do Guarani para escapar do rebaixamento. Já o Tupi não tem como escapar da queda para a segunda divisão.

Na última rodada, o Cruzeiro venceu fora de casa o Tupi por 3 a 0, em jogo realizado no sábado. Já a Caldense aproveitou o fato de jogar em casa e, no domingo, derrotou o Tupynambás por 3 a 0.