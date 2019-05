Cruzeiro x Ceará: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), o Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Brasileirão.

Onde assistir Cruzeiro x Ceará?

A partida terá transmissão do canal Premiere Futebol Clube. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

O jogo marca o encontro de dois times que tiveram resultados bem diferentes em suas estreias neste Brasileirão. No último sábado, a equipe cruzeirense foi derrotada pelo Cruzeiro por 3 a 1, no Maracanã, enquanto o time cearense soube aproveitar bem o fator campo ao golear o CSA por 4 a 0.

O Cruzeiro, mandante da partida, vinha embalado pela conquista do Campeonato Mineiro e, até o jogo contra os flamenguistas, ainda estava invicto nesta temporada. Já o Ceará, superado pelo Fortaleza na decisão do Estadual, terá pela frente o seu primeiro maior desafio nesta edição do Brasileirão.

Com o resultado ruim amargado na estreia, o Cruzeiro figura hoje apenas na 15ª posição da competição, enquanto o Ceará divide a liderança com o Palmeiras, que em outro duelo da primeira rodada goleou o Fortaleza por 4 a 0, em São Paulo.