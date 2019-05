Cruzeiro x Chapecoense: transmissão e escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Chapecoense vão se enfrentar no próximo domingo, às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR AO VIVO CRUZEIRO X CHAPECOENSE?

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere e também pelos sites e aplicativos dos canais. Além disso, o Estado fará minuto a minuto da partida.

ESCALAÇÃO DE CRUZEIRO X CHAPECOENSE

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Romero; Thiago Neves, Rodriguinho e Robinho; Fred.

Chapecoense: Tiepo; Caíque Sá, Gum, Rafael Pereira e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Regis, Augusto, Elicarlos e Rildo; Everaldo.

O Cruzeiro vive um momento de instabilidade na competição, onde perdeu as duas últimas partidas para Internacional e Fluminense. O clube ocupa apenas a 15ª colocação na tabela, com seis pontos.

Se a situação do Cruzeiro é ruim, a da Chapecoense é ainda pior. O time tem apenas quatro pontos, e a última vitória foi na primeira rodada. No último jogo, perdeu por 3 a 1 para o Fortaleza em casa.