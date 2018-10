Cruzeiro x Corinthians: Arrascaeta é o reforço de peso vindo do outro lado do mundo

Um candidato a protagonista da decisão entre Cruzeiro x Corinthians iniciou a quarta-feira, data da final da Copa do Brasil, no ar, dentro de um avião. A chegada do uruguaio Giorgian De Arrascaeta é aguardada no hotel onde o time mineiro está hospedado pra descansar um pouco e ir para o grande jogo.

Arrascaeta atuou os 45 minutos iniciais do amistoso da seleção uruguaia contra o Japão - vencida pela equipe sul-americana por 4 a 3. Pouco depois que acabou a partida, o meia pegou um avião, deixou o Japão e "correu" para conseguir estar presente na Arena Corinthians.

A diretoria cruzeirense espera por sua chegada ao hotel por volta das 16h. Titular absoluto e principal organizador de jogadas da equipe, provavelmente ele não será titular, justamente por causa do desgaste, mas o técnico Mano Menezes já avisou que ele vai ficar, pelo menos, no banco de reservas. Sua presença em campo é algo quase certo, resta saber por quanto tempo.

“Ele vai ficar no banco, certamente. Se tiver inteiro, cansado, com uma perna só... Ele vai ficar no banco. É um momento de sacrifício de todo mundo. E também de reforçar a confiança que temos nesses grandes jogadores. Esses momentos são para eles, eles são os protagonistas. Eles sabem o que pensamos sobre eles", disse o treinador cruzeirense.

A ideia é deixá-lo no banco e colocá-lo em ação no momento de maior dificuldade do Cruzeiro. Vale lembrar que o clube mineiro venceu o primeiro jogo por 1 a 0, gol de Thiago Neves, e joga pelo empate.