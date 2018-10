Cruzeiro x Corinthians: horário, onde assistir e escalações da final da Copa do Brasil

Cruzeiro x Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O time mineiro é o atual campeão e vai em busca do hexa. Os visitantes faturaram o torneio pela última vez em 2009 e tentaram erguer a taça pela quarta vez.

O duelo entre Cruzeiro x Corinthians será transmitido pela TV Globo e pelo Sportv e também terá a transmissão em tempo real do Estado. O jogo deverá colocar frente a frente duas equipes com características opostas. O Cruzeiro entrará em campo para atacar, pois precisa do resultado em seu estádio. O Corinthians virá fechado à espera do contra-ataque.

A equipe anfitriã vem de eliminação na Libertadores para o Boca Juniors nas quartas de final e está em posição intermediária na tabela do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro já deixou a competição continental há tempos e luta para fugir do rebaixamento no Nacional - está a cinco pontos de distância da degola.

O Corinthians entrará em campo com Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Gabriel; Romero, Jadson, Mateus Vital e Clayson. O Cruzeiro jogará com Fábio; Edilson, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves e Robinho; Barcos.

Veja mais detalhes de como Cruzeiro x Corinthians chegam para a decisão.