Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Cruzeiro x Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro vive situação cômoda na tabela, pois está garantido na Libertadores pelo título da Copa do Brasil e já não briga nem pelo título nem para escapar do rebaixamento. A equipe paulista, no entanto, vive situação dramática e está a apenas três pontos do descenso.

Cruzeiro x Corinthians será transmitido pela TV Globo (para São Paulo), pelo Premiere para o restante do Brasil e o Estado terá minuto a minuto. O Corinthians vem de empate no clássico contra o São Paulo por 1 a 1 e buscará o primeiro triunfo fora de casa sob o comando de Jair Ventura. O Cruzeiro não terá o técnico Mano Menezes, que está afastado para dar continuidade a um tratamento dermatológico, iniciado no ano passado. Quem comandará a equipe do banco de reservas será o auxiliar Sidnei Lobo.

O time alvinegro ocupa o 13º lugar, com 40 pontos. Pelas contas do clube, faltam mais cinco para escapar do rebaixamento. Para a partida, o técnico fará duas alterações em relação ao último confronto: o lateral-esquerdo Danilo Avelar entra na vaga de Carlos Augusto, convocado para a seleção brasileira sub-20 e o volante Douglas, recuperado de problema muscular, substitui Ángelo Araos, suspenso por ter sido expulso contra o São Paulo.

O Cruzeiro não poderá contar com o lateral-direito Edilson e os atacantes Rafael Sobis e Sassá, todos suspensos. O zagueiro Dedé e o meia Arrascaeta também desfalcam a equipe por terem sido convocados para os amistosos do Brasil e do Uruguai.

Escalações de Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro - Fábio; Lucas Romero, Léo, Manoel e Egídio; Henrique e Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves, David (Rafinha); Fred. Técnico: Sidnei Lobo (interino).

Corinthians - Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas e Jadson; Pedrinho, Danilo e Romero. Técnico: Jair Ventura.