Cruzeiro x Deportivo Lara: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Após o jogo ser adiado duas vezes, Cruzeiro e Deportivo Lara se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Copa Libertadores da América.

Cruzeiro x Deportivo Lara terá transmissão do canal Fox Sports e minuto a minuto do Estado. O Cruzeiro venceu em sua estreia na Libertadores a equipe do Huracán, fora de casa, por 1 a 0. Já o Lara empatou sem gols com o Emelec, do Equador.

A partida seria realizada no dia 13 de março, mas o time venezuelano não conseguiu deixar o seu país por falta de combustível no avião que levaria a equipe. O confronto foi alterado para quinta, mas não adiantou e decidiram marcar o jogo para o dia 27.

O Cruzeiro chega em uma situação bastante confortável, já que a equipe comandada por Mano Menezes tem crescido de rendimento e vem de uma goleada por 5 a 0 sobre o Patrocinense, pelas quartas de final do Mineiro.

Já o Deportivo Lara ocupa a 10ª colocação no Campeonato Venezuelano, dentre 20 participantes e vem de uma sequência de seis partidas sem perder. No último sábado, derrotou o LALA por 3 a 2.